Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для абортов

Минздрав РФ опубликовал проект о подлежащих учету препаратах для прерывания беременности

Минздрав России опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов проект о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих количественному учету.

«Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)», — говорится в документе.

В проекте подчеркивается, что прием препаратов для аборта вне медицинской организации увеличивает риск осложнений. Согласно пояснительной записке, такое решение было принято в связи с тем, что аптеки зачастую практикуют продажу таких медсредств пациентам, в том числе и без рецептов.

О том, что Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта, ранее сообщал глава ведомства Михаил Мурашко. Он пообещал, что министерство будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года, подчеркнул он. В июле 2023 года Мурашко призвал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта.

Еще в мае 2020 года тогдашний уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи препаратов для абортов в аптеках. В июне 2023 года Кузнецова на посту вице-спикера Госдумы предложила российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты.