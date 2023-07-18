В России разработали проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта

Мурашко: Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта

Минздрав России разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

«Проект приказа разработан, мы рассылали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали нам свои комментарии», — пояснил он.

Мурашко отметил, что на текущей неделе будет завершена работа по разработке, чтобы ее затем вывесить для оценки регулирующего воздействия. Минздрав будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года, подчеркнул он.

Министр добавил, что за последние годы в стране число абортов сократилось, однако, по его словам, резерв еще есть.

Еще в мае 2020 года тогдашний Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи препаратов для абортов в аптеках. В июне 2023 года Кузнецова на посту вице-спикера Госдумы предложила российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты.

В июле 2023 года Мурашко призвал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта. По его словам, вопрос ограничения продажи и перевод на предметно-личный учет препаратов обсуждался на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.