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13:21, 18 июля 2023Россия

В России разработали проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта

Мурашко: Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта

Фото: John Looy / Unsplash

Минздрав России разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

«Проект приказа разработан, мы рассылали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали нам свои комментарии», — пояснил он.

Мурашко отметил, что на текущей неделе будет завершена работа по разработке, чтобы ее затем вывесить для оценки регулирующего воздействия. Минздрав будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года, подчеркнул он.

Министр добавил, что за последние годы в стране число абортов сократилось, однако, по его словам, резерв еще есть.

Еще в мае 2020 года тогдашний Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи препаратов для абортов в аптеках. В июне 2023 года Кузнецова на посту вице-спикера Госдумы предложила российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты.

В июле 2023 года Мурашко призвал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта. По его словам, вопрос ограничения продажи и перевод на предметно-личный учет препаратов обсуждался на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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