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18:11, 17 июля 2023Россия

Мурашко призвал взять под жесткий контроль продажу препаратов для аборта

Мурашко заявил, что Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для аборта

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мурашко, вопрос ограничения продажи и перевод на предметно-личный учет препаратов для прерывания беременности обсуждался на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. «Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал Мурашко.

В мае 2020 года тогдашний Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи препаратов для абортов в аптеках, писал РБК со ссылкой на доклад омбудсмена за 2019 год. Кузнецова также говорила о необходимости изменить систему финансирования медучреждений таким образом, чтобы объем выделяемых средств зависел от количества проведенных там операции по прерыванию беременности.

В июне 2023 года Кузнецова на посту вице-спикера Госдумы предложила российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. В качестве примера она привела Мордовию, где такие медучреждения вскоре перестанут предоставлять услугу по прерыванию беременности. По мнению парламентария, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

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При этом в феврале 2023 года Мурашко заявил, что за последние десять лет число абортов в стране снизилось более чем вдвое. По его словам, в 2022 году от прерывания беременности отказались 44 тысячи россиянки.

Ранее женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.

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    Константин Лысяков
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