Мурашко призвал взять под жесткий контроль продажу препаратов для аборта

Мурашко заявил, что Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для аборта

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мурашко, вопрос ограничения продажи и перевод на предметно-личный учет препаратов для прерывания беременности обсуждался на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. «Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал Мурашко.

В мае 2020 года тогдашний Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи препаратов для абортов в аптеках, писал РБК со ссылкой на доклад омбудсмена за 2019 год. Кузнецова также говорила о необходимости изменить систему финансирования медучреждений таким образом, чтобы объем выделяемых средств зависел от количества проведенных там операции по прерыванию беременности.

В июне 2023 года Кузнецова на посту вице-спикера Госдумы предложила российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. В качестве примера она привела Мордовию, где такие медучреждения вскоре перестанут предоставлять услугу по прерыванию беременности. По мнению парламентария, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

При этом в феврале 2023 года Мурашко заявил, что за последние десять лет число абортов в стране снизилось более чем вдвое. По его словам, в 2022 году от прерывания беременности отказались 44 тысячи россиянки.

Ранее женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.