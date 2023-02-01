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14:23, 1 февраля 2023Россия

В Минздраве заявили о сокращении числа абортов в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что число абортов в РФ за 10 лет сократилось в два раза

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

За последние 10 лет число абортов, проводимых в России, сократилось в два раза. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на парламентском часе в Совете Федерации. Его комментарий приводит «Интерфакс».

Министр отметил, что в 2022 году благодаря проводимой работе от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин.

«В своей работе мы уделяем большое внимание вопросам профилактики абортов, по данному вопросу достигнута положительная динамика, их стало на 13 процентов меньше», — сказал Мурашко.

26 января сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить аборты из списка услуг российских частных клиник. По его мнению, аборт остается не только бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных медучреждений.

Глава РПЦ подчеркнул, что пересмотр политики в демографической сфере является условием выживания страны.

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Анна Щербакова
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