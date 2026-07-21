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18:33, 21 июля 2026 (обновлено: 18:38, 21 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России высказались о сближении Азербайджана с Европой

Депутат Толмачев заявил об опасности сближения Баку с Европой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Азербайджан вознамерился следовать по пути Армении, однако курс на отдаление от России и сближение с Европой никому не приносил успеха, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку стремится к началу стратегического диалога с Германией, который выведет отношения двух стран на новый уровень. Он отметил, что азербайджано-германские отношения будут способствовать сотрудничеству, миру и стабильности в регионе.

«Баку вознамерился следовать по пути Еревана. Отмечу, что курс на отдаление от России и сближение с Европой еще не приносил успеха никому. Напротив, как показывает практика, такое решение оборачивается экономическими и политическими проблемами. Армения уже расхлебывает трудности, которые возникли в результате разрыва надежных, прочных и перспективных связей с Россией», — сказал Толмачев.

Жаль, что Азербайджан не учится на ошибках Украины и Армении

Александр Толмачевдепутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что в партнерстве с европейскими странами «нет ничего дурного», однако проблема заключается в том, что «новые друзья» в качестве главного условия ставят разрыв связей с Россией.

«Причем речь идет не только об экономическом аспекте, но и о культурном, духовном, историческом. Страну заставляют отречься от общего прошлого и отказаться от продуктивного будущего с Россией. Взамен — потакание и поглаживание "европейским барином" по голове в течение краткого времени. А далее начинается настоящая игра по шаблону: лишив соседнюю страну сотрудничества с Москвой, оставив без защиты и поддержки, европейцы съедают ее, как шахматную фигуру», — добавил Толмачев.

21 июля Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные лица.

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