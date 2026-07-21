Популярный комик рассказал о негативном отношении к украинцам в Польше

Комик Сергей Детков заявил, что жители Польши стали негативно относиться к украинцам

Популярный в России украинский стендап-комик Сергей Детков заявил, что жители Польши стали хуже относиться к украинцам. Об этом он рассказал блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео опубликовано на YouTube.

«Начало расти вот такое [негативное] отношение. Ты видишь, что тебе могут нахамить, посмотреть не так. Ты это чувствуешь. Это напряжение не скрыть», — заявил юморист.

По мнению Деткова, отношение поляков к украинцам могло измениться из-за политики президента страны Кароля Навроцкого. Кроме того, как предположил юморист, жители европейской страны недовольны тем, что некоторые украинцы, переехавшие в Польшу, ведут праздный образ жизни и в основном проводят время на шумных вечеринках.

«Они не воспринимают [Варшаву] как город, в котором живет нация», — сказал комик о таких соотечественниках. Он добавил, что в то же время многие другие украинцы, живущие в Польше, работают и стараются относиться к этой стране уважительно.

Ранее белорусский стендап-комик Павел Кривец пошутил о живущих в европейских странах украинцах. Он с иронией заявил, что украинцы часто ездят по Европе на автомобилях без глушителя.