20:55, 26 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Европу комик пошутил об украинцах

Комик Кривец пошутил, что украинцы ездят по Европе на автомобилях без глушителя
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: Stand-Up Club #1 / YouTube

Белорусский стендап-комик Павел Кривец, уехавший в Европу, пошутил о живущих в европейских странах украинцах. Высказывания юмориста прозвучали в шоу «Низкие умы», выпуск которого вышел на YouTube.

По словам юмориста, его, как и комика Идрака Мирзализаде, чье пребывание признано в России нежелательным, нередко упрекают за обилие шуток про Россию. При этом критики спрашивают, почему юмористы не шутят аналогичным образом про украинцев.

«А у меня нет претензий к украинцам. Кроме того, что они по Варшаве [на автомобилях] без глушителей ездят часто», — ответил на их претензии Кривец. Мирзализаде согласился с ним и добавил, что такое поведение украинцев в Европе его раздражает.

Ранее стендап-комик родом с Украины Дмитрий Романов раскритиковал менталитет жителей СНГ. По его мнению, люди из этих стран полагают, что для комфортной жизни «лучше не высовываться» и не отстаивать свои права.

