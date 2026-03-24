10:06, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Европу комик раскритиковал российский менталитет

Комик Романов назвал изменение менталитета главной сложностью эмиграции
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Стендап-комик родом с Украины Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, назвал изменение образа мышления главной сложностью эмиграции. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Самая сложная эмиграция — это не переезд в другую страну. Это эмиграция из своего менталитета», — написал Романов.

Юморист также раскритиковал менталитет жителей СНГ и заявил, что у него есть множество негативных черт. К ним он причислил уверенность в том, что для решения какого-либо вопроса нужны знакомые в определенных сферах, и мнение, что для комфортной жизни «лучше не высовываться» и не отстаивать свои права.

Комик добавил, что в какой-то момент после переезда начал замечать у себя проявление этих установок. «Даже когда вокруг все работает по-другому, внутри автоматически включаются старые сценарии», — признался юморист.

Ранее Романов рассказал о получении гражданства Израиля. По словам комика, после получения израильского паспорта он почувствовал связь с этим государством и народом.

