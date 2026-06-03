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06:46, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор оказался блогером

У отбывающего пожизненный срок экс-сенатора Арашукова нашелся Telegram-канал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

У отбывающего пожизненный срок экс-сенатора Рауфа Арашукова есть Telegram-канал с 500 подписчиками о жизни в колонии. Это агентству РИА Новости подтвердил его адвокат Дмитрий Трубников.

По утверждению защитника, осужденный лично не публикует туда сообщения. «Канал ведется не его руками. Кто-то за него заполняет, по его словам», — уточнил он.

Последний пост в канале Арашукова посвящен его работе в колонии. Заключенный пожаловался, что работает в швейном отделе, при этом его не обучили ремеслу, а в наставники дали сокамерника, также не владеющего швейной машинкой.

Экс-сенатора задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.

Арашуков был этапирован в оренбургскую колонию особого режима ИК-6, известную как «Черный дельфин». Позднее выяснилось, что он предлагал сотрудникам ФСИН пять миллионов долларов за «особое отношение» при содержании. В дальнейшем сумма была изменена: пять миллионов рублей экс-сенатор хотел передать начальнику УФСИН России по Оренбургской области и еще один миллион рублей — самому главе оперативного отдела в «Черном дельфине». Взамен Арашуков просил разрешить ему неограниченные звонки, свидания и посылки, а также возможность самому выбрать место работы и соседа по камере.

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