Известный рестлер попал в смертельную аварию по дороге на бой

Известный рестлер The Master of Time погиб в ДТП в Мексике

В Мексике известный рестлер попал в смертельную аварию на мотоцикле по дороге на бой. Об этом сообщает Daily Star.

29 мая 29-летний Тони Сирио из Мехико, выступавший под псевдонимом The Master of Time (Повелитель времени), направлялся на шоу, где должен был выступать в центральном бою. На перекрестке его мотоцикл столкнулся с грузовиком и отлетел в фургон. Мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

Свидетель рассказал, что незадолго до аварии у Сирио был конфликт с другим водителем. Очевидец также заявил, что после конфликта мотоцикл рестлера подрезали, и он отлетел в грузовик. В полиции настаивают, что эти утверждения не вяжутся с картиной ДТП.

Сирио выступал в независимых мексиканских промоушенах и считался восходящей звездой рестлинга. Соболезнования его родным выразили многочисленные фанаты и знаменитые бойцы.

Ранее сообщалось, что в США знаменитый кантри-певец Ронни Боуман попал в смертельную аварию на мотоцикле. Музыкант был также известен совместной работой со многими звездами, включая Криса Стэплтона, Лоретту Линн, лидера группы Creedence Clearwater Revival Джона Фогерти и другими.