Знаменитый певец попал в смертельную аварию

Знаменитый американский певец Ронни Боумен погиб в ДТП

В США знаменитый американский кантри-певец Ронни Боуман попал в смертельную аварию на мотоцикле. Об этом пишет Daily Star.

ДТП с участием 64-летнего музыканта случилось 22 марта в городе Ашленд-Сити, штат Теннесси. Боумена успели довезти до больницы в Нэшвилле, но спасти его врачам не удалось. Обстоятельства аварии не сообщаются.

Музыкант начал выступать в конце 1980-х в популярных блюграсс-коллективах. В 1994 году он начал сольную карьеру и записал пять альбомов. В 1995, 1998 и 1999 годах Боумен получал награду «Лучший мужской вокалист года» от Международной ассоциации блюграсс-музыки. Боумен был также известен совместной работой со многими всемирно известными звездами, включая Криса Стэплтона, Лоретту Линн, лидера группы Creedence Clearwater Revival Джона Фогерти и другими.

Ранее сообщалось, что популярный колумбийский певец Zalek попал аварию на мотоцикле. Спасти молодого исполнителя не удалось.