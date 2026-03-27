Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:15, 27 марта 2026

Знаменитый певец попал в смертельную аварию

Знаменитый американский певец Ронни Боумен погиб в ДТП
Никита Савин

Кадр: @Ronnie Bowman

В США знаменитый американский кантри-певец Ронни Боуман попал в смертельную аварию на мотоцикле. Об этом пишет Daily Star.

ДТП с участием 64-летнего музыканта случилось 22 марта в городе Ашленд-Сити, штат Теннесси. Боумена успели довезти до больницы в Нэшвилле, но спасти его врачам не удалось. Обстоятельства аварии не сообщаются.

Музыкант начал выступать в конце 1980-х в популярных блюграсс-коллективах. В 1994 году он начал сольную карьеру и записал пять альбомов. В 1995, 1998 и 1999 годах Боумен получал награду «Лучший мужской вокалист года» от Международной ассоциации блюграсс-музыки. Боумен был также известен совместной работой со многими всемирно известными звездами, включая Криса Стэплтона, Лоретту Линн, лидера группы Creedence Clearwater Revival Джона Фогерти и другими.

Ранее сообщалось, что популярный колумбийский певец Zalek попал аварию на мотоцикле. Спасти молодого исполнителя не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok