Мужчина открыл стрельбу по российским школьникам в день сдачи ОГЭ

В Москве группа школьников попала под обстрел после сдачи ОГЭ. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в районе Гольяново вечером 2 июня. Около 22:00 девятиклассники гуляли на Амурской улице после сдачи ОГЭ по русскому языку. Ребята уже собирались расходиться по домам, но остановились поговорить со знакомыми девочками.
В это время на балконе второго этажа стояли двое пьяных мужчин. Один из них, заметив подростков, взял пневматический пистолет и открыл по ним стрельбу. Он успел сделать не менее десяти выстрелов. Школьники в панике разбежались, одному девятикласснику пуля попала в голову.
В больнице врачи ее извлекли, пострадавшего обещают выписать в ближайшее время.
Полицейские нашли и задержали стрелка. Им оказался 27-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области — Кузбассе следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые на охоте открыли стрельбу по подростку.