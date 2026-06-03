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Силовые структуры
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12:09, 3 июня 2026Силовые структуры

Мужчина открыл стрельбу по российским школьникам в день сдачи ОГЭ

В Москве пьяный мужчина стрелял из пневматического оружия по школьникам, один ранен
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Москве группа школьников попала под обстрел после сдачи ОГЭ. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в районе Гольяново вечером 2 июня. Около 22:00 девятиклассники гуляли на Амурской улице после сдачи ОГЭ по русскому языку. Ребята уже собирались расходиться по домам, но остановились поговорить со знакомыми девочками.

В это время на балконе второго этажа стояли двое пьяных мужчин. Один из них, заметив подростков, взял пневматический пистолет и открыл по ним стрельбу. Он успел сделать не менее десяти выстрелов. Школьники в панике разбежались, одному девятикласснику пуля попала в голову.

В больнице врачи ее извлекли, пострадавшего обещают выписать в ближайшее время.

Полицейские нашли и задержали стрелка. Им оказался 27-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области — Кузбассе следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые на охоте открыли стрельбу по подростку.

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