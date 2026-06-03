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12:13, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Лерчек прошла шестую химиотерапию и рассказала о самочувствии

Блогерша Лерчек заявила, что шестой курс химиотерапии прошел хорошо
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка последней стадии, прошла шестой курс химиотерапии. О своем самочувствии она рассказала в видео, опубликованном на странице ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На этот раз химия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, я не такая энергичная. Аппетит не очень. Но [через] пару дней, надеюсь, все будет в порядке», — сообщила Чекалина в ролике, записанном во время прогулки с возлюбленным.

Сквиччиарини добавил, что судьба людей с четвертой стадией рака на самом деле еще не определена. Лерчек в ответ на его слова призналась, что настроена уйти в ремиссию. «Я хочу жить», — заключила она.

Ранее Чекалина ответила на обвинения в том, что солгала об онкологическом заболевании. Она продемонстрировала шрам от операции на спине и показала палату, где она должна была проходить очередной курс химиотерапии.

В начале марта у Чекалиной обнаружили рак со множественными метастазами. Лерчек проходит иммунную и лучевую терапию, а также химиотерапию.

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