Лерчек прошла шестую химиотерапию и рассказала о самочувствии

Блогерша Лерчек заявила, что шестой курс химиотерапии прошел хорошо

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка последней стадии, прошла шестой курс химиотерапии. О своем самочувствии она рассказала в видео, опубликованном на странице ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На этот раз химия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, я не такая энергичная. Аппетит не очень. Но [через] пару дней, надеюсь, все будет в порядке», — сообщила Чекалина в ролике, записанном во время прогулки с возлюбленным.

Сквиччиарини добавил, что судьба людей с четвертой стадией рака на самом деле еще не определена. Лерчек в ответ на его слова призналась, что настроена уйти в ремиссию. «Я хочу жить», — заключила она.

Ранее Чекалина ответила на обвинения в том, что солгала об онкологическом заболевании. Она продемонстрировала шрам от операции на спине и показала палату, где она должна была проходить очередной курс химиотерапии.

В начале марта у Чекалиной обнаружили рак со множественными метастазами. Лерчек проходит иммунную и лучевую терапию, а также химиотерапию.