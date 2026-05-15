Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:24, 15 мая 2026Интернет и СМИ

Лерчек ответила на обвинения во лжи о раке и показала шрам

Блогерша Лерчек показала шрам на спине в ответ на обвинения во лжи о раке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ответила на обвинения во лжи о болезни. Об этом она высказалась в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов. Мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Вот, показываем все как есть», — обратилась к зрителям блогерша.

В видео Лерчек продемонстрировала палату, в которой она будет находиться во время очередного, пятого, курса химиотерапии. В кадр, в частности, попали ее кровать и стоящая рядом капельница с препаратом. Также Чекалина показала шрам от операции на спине. Инфлюэнсерша рассказала, что из-за метастазов у нее был разрушен позвоночный диск.

Ранее сообщалось, что Чекалина прошла четвертый курс химиотерапии. Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини отметил, что она хорошо перенесла процедуру.

В начале марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак последней стадии со множественными метастазами. Блогерша проходит химиотерапию, а также лучевую и иммунную терапию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Путин оценил уровень безработицы в России

    Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина оценили

    Украина вернула из плена воевавших в Мариуполе бойцов «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok