Лерчек ответила на обвинения во лжи о раке и показала шрам

Блогерша Лерчек показала шрам на спине в ответ на обвинения во лжи о раке

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ответила на обвинения во лжи о болезни. Об этом она высказалась в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов. Мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Вот, показываем все как есть», — обратилась к зрителям блогерша.

В видео Лерчек продемонстрировала палату, в которой она будет находиться во время очередного, пятого, курса химиотерапии. В кадр, в частности, попали ее кровать и стоящая рядом капельница с препаратом. Также Чекалина показала шрам от операции на спине. Инфлюэнсерша рассказала, что из-за метастазов у нее был разрушен позвоночный диск.

Ранее сообщалось, что Чекалина прошла четвертый курс химиотерапии. Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини отметил, что она хорошо перенесла процедуру.

В начале марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак последней стадии со множественными метастазами. Блогерша проходит химиотерапию, а также лучевую и иммунную терапию.