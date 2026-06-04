Пранкер Лексус рассказал об эффективности вопроса «Чей Крым?» против мошенников

Пранкер Лексус: Вопрос «Чей Крым?» больше не защищает от мошенников

Вопрос «Чей Крым?» больше не помогает распознать телефонных мошенников и не защитит от обмана. Об этом известный российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с Life.ru.

«Я думаю, что нужно перестать постоянно спрашивать, чей Крым. Потому что эта схема не работает давно», — заверил он.

По словам Лексуса, многие пострадавшие уже сталкивались с тем, что собеседник без паузы говорил о российской принадлежности Крыма. После этого люди начинали доверять обманщику.

Пранкер подметил, что методы мошенников становятся все совершеннее. Главным способом защиты Лексус назвал проверку любого подозрительного звонка и бдительность в случае просьб назвать код из СМС, озвучить свои личные данные или обсудить деньги.

Ранее Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ. В качестве примера Вован рассказал о GPT-моделях, которые выдают данные, ориентируясь только на западные источники, поэтому нередко «пишут чушь».