Судью шоу «Танцы со звездами» порезали лезвием бритвы и ограбили на отдыхе в Европе

Судью британского шоу «Танцы со звездами» Хорвуда ограбили на отдыхе в Мадриде

Судья популярного британского шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Крейг Ревель Хорвуд заявил, что его ограбили на отдыхе в Европе. Подробностями он поделился в эфире подкаста Judgemental, передает The Independent.

Хорвуд уточнил, что злоумышленники напали на него в испанском Мадриде. «Мой живот порезали лезвием бритвы, когда я возвращался домой из клуба в два часа ночи», — рассказал он. Судья шоу добавил, что грабители сорвали цепочку с его шеи, в результате чего на ней остались следы.

Он не раскрыл, обращался ли в полицию после случившегося или нет.

Ранее сообщалось, что популярный YouTubе-блогер из британского Уэльса Бен Филлипс стал жертвой ограбления во время отдыха во Франции. Злоумышленники проникли в дом, который он снимал с возлюбленной и друзьями, и едва не застрелили его.