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10:08, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Популярного блогера ограбили и едва не застрелили на отдыхе в Европе

Блогер из Уэльса Бен Филлипс рассказал, что его ограбили на отдыхе во Франции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ben Phillips / YouTube

Популярный YouTubе-блогер из британского Уэльса Бен Филлипс заявил, что стал жертвой ограбления во время отдыха во Франции. В интервью Wales Online он рассказал, что злоумышленники едва его не застрелили.

По словам Филлипса, в начале июня он вместе с возлюбленной и друзьями снял двухэтажный особняк в Каннах. На второй день пребывания в европейском городе блогер остался в доме, а остальные отправились на ужин в ресторан. В какой-то момент он услышал шум в одной из спален и, заглянув в комнату, увидел пятерых вооруженных грабителей.

Злоумышленники заставили Филлипса встать на колени и начали бить его, требуя, чтобы он сказал, где прячет деньги и драгоценности. Блогер ответил, что ничего об этом не знает, потому что всего лишь снимает дом. Тогда они приставили к его голове пистолет и принудили снять с руки браслет Cartier.

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В итоге грабители начали обыскивать комнаты в особняке и забирать все ценные вещи, которые попадались им под руку. «Один из них сказал мне, чтобы я накинул на голову платье моей девушки и повернулся к нему спиной. Я отказался, и тогда он отвел пистолет назад, посмотрел мне в глаза и сказал: "Пожалуйста, отвернись". Я подумал: "Вот и все, меня сейчас прикончат". Я отвернулся, и в этот момент пистолет заклинило, и раздался странный звук. Я тут же выбил пистолет из его рук и побежал в ванную», — вспомнил блогер.

Филлипсу удалось запереться в ванной, после чего он начал громко звать на помощь. Грабители испугались и выбежали из дома. Сразу после этого блогер вызвал полицию. В настоящий момент идет расследование случившегося.

Ютубер добавил, что в результате у него похитили вещи на общую сумму 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно 48 миллионов рублей). Кроме того, злоумышленники забрали его паспорт.

Ранее российский блогер Игорь Синяк, в квартиру которого ворвались грабители в начале 2026 года, раскрыл подробности происшествия. Он, в частности, заявил, что момент, когда злоумышленники покидали дом, они сняли камеры наблюдения.

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