Прохор Шаляпин похвастался новой недвижимостью

Прохор Шаляпин купил себе новую дачу и собрался продать старую

Российский певец Прохор Шаляпин купил себе новую дачу и собрался продать старую. Недавно приобретенной недвижимостью артист похвастался в беседе с KP.RU.

Шаляпин отметил, что его старый загородный участок в Пушкинском районе зарос травой — туда некомфортно было звать приятелей.

«Слава богу, молитвами это произошло. Теперь не стыдно пригласить в гости», — прокомментировал певец покупку новой дачи. Другие подробности об участке и доме артист не раскрыл, но рассказал о намерении продать старые восемь соток.

Ранее стало известно, что бывший участник реалити-шоу «Фабрика звезд» имеет в собственности недвижимость общей стоимостью более чем 150 миллионов рублей. У Шаляпина есть как минимум две квартиры на одной лестничной площадке в Москве и элитные апартаменты в Сочи. Последней недвижимостью певец владеет не в одиночку, а с внуком бывшей собственницы, с которым сдает его в аренду.