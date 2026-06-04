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21:14, 4 июня 2026Экономика

Стала известна стоимость недвижимости Шаляпина

«Звездач»: Шаляпин владеет двумя квартирами в Москве и элитными апартаментами в Сочи
Полина Кислицына (Редактор)

Певец Прохор Шаляпин владеет двумя квартирами в Москве и элитными апартаментами в Сочи. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, обе квартиры артиста в столице находятся на одном этаже дома, но не через стенку, поэтому объединить их не получится. Площадь одной из них, которая служит гардеробной и местом для приема гостей, составляет около 130 квадратных метров. Среди особенностей второй квартиры — интерьер в стиле 2000-х с бархатной мебелью, хрустальными люстрами, многослойными шторами, картинами и мебелью на заказ. Ранее Шаляпин признавался, что предпочитает классические интерьеры с обилием декора, как у Анастасии Волочковой.

Помимо этого, в начале прошлого года артист купил на доходы с рекламы жилье в подмосковных Мытищах для своей матери. На покупку, ремонт и обустройство он потратил около 14 миллионов рублей. Известно, что Шаляпин сам продумывал дизайн интерьера и даже закупал кухонную утварь к приезду родственницы.

Самое роскошное имущество певца находится в Сочи — это 400-метровые апартаменты, которые тот унаследовал от подруги своей бабушки. Между тем он владеет им не в одиночку, а с внуком бывшей собственницы, с которым сдает его в аренду. По оценкам риелторов, стоимость подобных объектов составляет около 130 миллионов рублей. При оформлении интерьера квартиры с потолками с эффектными текстильными драпировками и декоративными колоннами использовались мрамор и венецианская штукатурка.

Ранее Шаляпин рассказал, как ремонт квартиры в столице обернулся для него испорченными нервами, криком и тратами, которых оказалось вдвое больше, чем ожидалось.

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