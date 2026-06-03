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17:06, 3 июня 2026Экономика

Шаляпин признался в крике из-за ремонта

Прохор Шаляпин рассказал, что отдал за ремонт квартиры 11 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Певец Прохор Шаляпин признался, что ремонт квартиры в Москве обернулся для него испорченными нервами, криком, а также тратами, которые более чем в два раза превысили изначальный бюджет. Об этом он сообщил в интервью для Youtube-канала «Проверено Цианом».

Речь идет о недвижимости, расположенной в Даниловском районе на юге столицы. Ремонт в этой квартире Шаляпин проводил с нуля. Изначально артист планировал жить в ней сам, но впоследствии отдал ее матери, а себе купил более просторное жилье в стиле сталинского ампира.

По словам певца, он надеялся уложиться в пять миллионов рублей, однако сильно вышел за ожидаемую сумму. В результате только за ремонт кухни Шаляпин отдал более чем миллион рублей, а за все помещения вместе — 11 миллионов рублей.

«Вам говорят одно, а в итоге по факту это стоит столько, а это подорожало. "Хотите японскую возьмем раковину или такую? Но она лучше и долговечнее". Какие-то мелочи-мелочи, а ты платишь и платишь. Нервничал. Я даже кричал. Говорил: "Вы что, за кого меня считаете? Что я вам, что? С утра до вечера должен упахиваться на эти метры?" Я тут такие тирады устраивал. А они слушали: "Да-да, но заплатить бы надо"», — вспоминал артист.

Ранее сообщалось, что пентхаус Иосифа Кобзона в центре столицы выставили на продажу за миллиард рублей. Главной особенностью объекта является антуражный интерьер: мебель, декор и другие элементы остались такими же, как при жизни артиста.

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