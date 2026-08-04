В России назвали бенефициара ударов Украины по КТК

Галузин: Киев и западные элиты является бенефициаром ударов по КТК

Киев, который фактически стал прокси западных элит является бенефициаром ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума, передает ТАСС.

«Киевский режим — это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу. Поэтому очевидно, кто является бенефициаром этих действий Киева», — подчеркнул дипломат.

По словам Галузина, в этой связи звонок министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева Госсекретарю Марко Рубио 29 июля не является случайным.

В четверг, 30 июля, дроны Вооруженных сил Украины ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.