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20:41, 4 августа 2026 (обновлено: 20:50, 4 августа 2026)Бывший СССР

В России назвали бенефициара ударов Украины по КТК

Галузин: Киев и западные элиты является бенефициаром ударов по КТК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Киев, который фактически стал прокси западных элит является бенефициаром ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума, передает ТАСС.

«Киевский режим — это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу. Поэтому очевидно, кто является бенефициаром этих действий Киева», — подчеркнул дипломат.

По словам Галузина, в этой связи звонок министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева Госсекретарю Марко Рубио 29 июля не является случайным.

В четверг, 30 июля, дроны Вооруженных сил Украины ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.

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