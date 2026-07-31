Казахстан обсудил с США ситуацию с Каспийским трубопроводным консорциумом

Глава МИД Казахстана обсудил ситуацию с КТК с госсекретарем США Рубио

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом указано в Telegram-канале казахстанского дипломатического ведомства.

«Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что темой разговора стали вопросы двусторонней повестки в рамках стратегического партнерства стран и подготовки предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в США.

В четверг, 30 июля, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.