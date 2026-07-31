Выдох облегчения услышавшей приговор российской секс-блогерши попал на видео

Секс-блогерша Соня Мармеладова с облегчением восприняла условный приговор

Секс-блогерша Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) со вздохом облегчения восприняла условный приговор, оглашенный ей за изготовление и распространение порнографии. Видео с ней публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна подсудимая, которая еле сдерживает слезу, а затем выдыхает с облегчением. Она приехала в суд в длинном платье, с косой и огромной сумкой, на которой висела плюшевая игрушка, похожая на Стича.

Прокурор запросил подсудимой 3,5 года в колонии за интимный контент через приватные каналы и чаты.

Мещанский районный суд Москвы приговорил секс-блогершу к трем годам условно и постановил вернуть ей изъятые секс-игрушки (наручники, красный кожаный чокер, розовый вибратор, фаллоимитаторы, анальная пробка и портупея).

При этом у нее в доход государства конфискуют почти 4,8 миллиона рублей, заработанные, по версии следствия, на продаже интимного контента, и золотистый iPhone 16 Pro Max.