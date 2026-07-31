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11:24, 31 июля 2026Ценности

Виктория Лопырева в прозрачной юбке прогулялась по Барселоне

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в прозрачной юбке прогулялась по Барселоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vladislavlisovets

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева в откровенном образе отдохнула в Испании. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость в прозрачной юбке прогулялась по Барселоне вместе со стилистом Владиславом Лисовцом. На размещенных кадрах видно, что манекенщица заплела волосы в косу и сделала макияж в нюдовых оттенках. Приятели позировали вместе на балконе отеля.

Ранее в июле Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей. Она выбрала серое шелковое мини-платье отечественной марки Ulyana Sergeenko за 700 тысяч рублей и черные лодочки на каблуках итальянского бренда Valentino за 80 тысяч рублей. Кроме того, Лопырева продемонстрировала часы Cartier, стоимость которых более миллиона рублей. При этом общая цена указанных изделий составила 1,9 миллиона рублей.

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