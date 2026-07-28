Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей

Ведущая Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость посетила музыкальный фестиваль VK Fest. В свою очередь, Telegram-канал «Звездач» раскрыл стоимость наряда и аксессуаров блогерши. Так, она выбрала серое шелковое мини-платье отечественной марки Ulyana Sergeenko за 700 тысяч рублей и черные лодочки на каблуках итальянского бренда Valentino за 80 тысяч рублей.

Кроме того, Лопырева продемонстрировала часы Cartier, стоимость которых оказалась более миллиона рублей. При этом общая сумма указанных изделий составила 1,9 миллиона рублей.

Ранее в июле российскую бизнесвумен Викторию Молдавскую в браслетах за миллионы рублей обругали за жалобы на тяжелую жизнь.