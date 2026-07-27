Российскую бизнесвумен в браслетах за миллионы рублей обругали за жалобы на тяжелую жизнь

Бизнесвумен Молдавскую в браслетах за миллионы рублей обругали за жалобы на тяжелую жизнь

Живущая в Лондоне бизнесвумен Виктория Молдавская нарвалась на критику в сети из-за высказываний о тяжести ведения бизнеса в России. Комментарии на эту тему появились под новым выпуском шоу «Без фильтров».

Журналистка Анастасия Полетаева пригласила на интервью основателей модных брендов, которые рассказали о сложностях на отечественном рынке. Среди гостей оказалась и владелица ювелирной марки Viva La Vika Молдавская, которая ранее закрыла еще один собственный бренд Choux. В разговоре с ведущей она призналась, что «любое строительство бизнеса в России в итоге превращается в ничто».

Ты как будто перестаешь чувствовать на кончиках пальцев, что у человека в голове, что ему нужно, что он хочет (...) Я не в контексте нахожусь. Я не понимаю, о чем болит душа человека с Патриарших прудов сегодня Виктория Молдавская

Зрители негативно отреагировали на жалобы предпринимательницы и обругали ее под опубликованным видео. По их мнению, покупатели не обязаны поддерживать бизнесменов, которые ведут дела в России, но живут за границей. «Поддержите русские бренды, чтобы основатели могли и дальше не уезжать из Европы», «Виктория Молдавская, владелица бренда украшений, проживающая в Лондоне, — на одной своей левой руке на видео демонстрирует три браслета от Cartier и один от Hermes общей стоимостью под 50 тысяч евро (4,4 миллиона рублей) — думаю, не нуждается в поддержке отечественного потребителя со средней зарплатой в 50 тысяч рублей», «Вечные жалобы на тяжелую жизнь. Они оторваны от реальности», — писали комментаторы.

Ранее в июле Молдавская также назвала клиентку быдлом и хамлом из-за жалобы.