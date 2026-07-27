Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:35, 27 июля 2026 (обновлено: 17:40, 27 июля 2026)Ценности

Российскую бизнесвумен в браслетах за миллионы рублей обругали за жалобы на тяжелую жизнь

Бизнесвумен Молдавскую в браслетах за миллионы рублей обругали за жалобы на тяжелую жизнь
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Вика Бизнес Чика / YouTube 

Живущая в Лондоне бизнесвумен Виктория Молдавская нарвалась на критику в сети из-за высказываний о тяжести ведения бизнеса в России. Комментарии на эту тему появились под новым выпуском шоу «Без фильтров».

Журналистка Анастасия Полетаева пригласила на интервью основателей модных брендов, которые рассказали о сложностях на отечественном рынке. Среди гостей оказалась и владелица ювелирной марки Viva La Vika Молдавская, которая ранее закрыла еще один собственный бренд Choux. В разговоре с ведущей она призналась, что «любое строительство бизнеса в России в итоге превращается в ничто».

Ты как будто перестаешь чувствовать на кончиках пальцев, что у человека в голове, что ему нужно, что он хочет (...) Я не в контексте нахожусь. Я не понимаю, о чем болит душа человека с Патриарших прудов сегодня

Виктория Молдавская

Зрители негативно отреагировали на жалобы предпринимательницы и обругали ее под опубликованным видео. По их мнению, покупатели не обязаны поддерживать бизнесменов, которые ведут дела в России, но живут за границей. «Поддержите русские бренды, чтобы основатели могли и дальше не уезжать из Европы», «Виктория Молдавская, владелица бренда украшений, проживающая в Лондоне, — на одной своей левой руке на видео демонстрирует три браслета от Cartier и один от Hermes общей стоимостью под 50 тысяч евро (4,4 миллиона рублей) — думаю, не нуждается в поддержке отечественного потребителя со средней зарплатой в 50 тысяч рублей», «Вечные жалобы на тяжелую жизнь. Они оторваны от реальности», — писали комментаторы.

Материалы по теме:
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев» Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
24 ноября 2020
Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены
Играют по-черномуНацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены
11 января 2018

Ранее в июле Молдавская также назвала клиентку быдлом и хамлом из-за жалобы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    В МИД высказались об антироссийских заявлениях нового главкома ВСУ
    Раскрыты последствия удара дрона по жилому дому в Крыму
    Московских водителей призвали к осторожности
    Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром MLS
    Песков высказался о контактах России с Telegram
    Лукашенко нашел новый способ заменить белорусов в полях
    МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза
    Затолкавших молодую россиянку в машину нашли
    Российский лазер сбил 60 беспилотников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok