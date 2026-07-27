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18:09, 27 июля 2026Мир

Российский посол резко высказался о вызове в МИД Румынии

Посол РФ назвал пропагандистской инсценировкой вызов в МИД Румынии из-за дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев рассматривает приглашение в МИД Румынии, где ему выразили протест в связи с якобы нарушением воздушных границ российскими дронами 24–26 июля, как пропагандистскую инсценировку. Об этом дипломат заявил в интервью ТАСС.

«Очевидно, что речь идет о пропагандистской инсценировке, цель которой — предотвратить дальнейшие удары российских вооруженных сил по украинской портовой инфраструктуре на Дунае и на Черном море, которая активно используется блоком НАТО для поставок вооружений и техники через территорию Румынии для Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Липаев.

По его словам, румынская сторона ограничилась голословными обвинениями, отказавшись предоставить технические параметры полета для идентификации дронов. Посол также предупредил Бухарест об опасности эскалации противостояния с РФ и вовлечения Вооруженных сил Румынии в непосредственные боевые действия в воздушном пространстве Украины и подчеркнул, что «необоснованная высылка сотрудника посольства не останется без адекватной реакции со стороны России».

Ранее МИД Румынии вызвал Липаева из-за нарушений воздушных границ, вручив ноту о высылке одного российского дипломата в течение пяти дней и отозвав посла Румынии из Москвы для консультаций. В Бухаресте заявили, что армия сбила три дрона, проникших на территорию республики.

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