Алибасов-младший попал под прицел силовиков из-за насилия над десятой женой

РЕН ТВ: На Бари Алибасова-младшего составили протокол за избиение его десятой жены

Предприниматель Бари Алибасов-младший попал под прицел силовиков из-за насилия над своей десятой женой — Ариной Алибасовой. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным, имеющимся в распоряжении канала, экспертиза подтвердила побои, которые он нанес супруге в конце января — он толкал ее о стены, бил по лицу и заламывал руки. В отношении сына известного музыкального продюсера составили административный протокол.

По данным правозащитника Ивана Мельникова, Алибасов-младший может незаконно отобрать у женщины дочь и вывезти ее из страны.

В июле суд разрешил девочке проживать вместе с матерью до вступления в силу решения по спору о ребенке, однако, по словам Арины Алибасовой, Бари Алибасов-младший не дает ей увидеть дочь.

Ранее сообщалось, что Арина Алибасова обвинила мужа в избиении и краже их дочери.