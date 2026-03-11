Реклама

19:17, 11 марта 2026

Десятая жена сына Бари Алибасова обвинила его в удушении

Жена Бари Алибасова — младшего Арина заявила, что он выкрал их годовалую дочь
Андрей Шеньшаков
Бари Алибасов-младший

Бари Алибасов-младший. Фото: @barialibasovjr

Супруга сына известного музыкального продюсера Бари Алибасова обвинила его в избиении и краже их дочери. Об этом она рассказала KP.RU.

По словам Арины, 40-летний Бари Алибасов — младший забрал годовалую дочь Эмму прямо из дома. Сама она якобы пыталась остановить Бари и не дать ему собрать вещи дочери, за что была избита.

«Он наносил мне побои, пощечины, заламывал руки, толкал об стены, душил. Один раз передушил и делал искусственное дыхание. Разжимал мою челюсть пальцами рук, чтобы заставить есть замороженный блин с мясом», — заявила девушка.

«В итоге ей удалось позвать на помощь, прокричав из окна. Это длилось около 3-4 часов, пока я не добралась до окна. Под окнами были прохожие, которые почти сразу оказались в подъезде», — добавила она.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов — младший задолжал налоговой более 1,8 миллиона рублей. В январе и марте 2026 года налоговая заблокировала счета предпринимателя.

