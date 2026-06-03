РИА Новости: Армения потеряет почти все доходы от экспорта овощей без российского рынка

Армения может потерять почти все доходы от экспорта овощей в случае потери российского рынка. Об этом со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

Утверждается, что за одиннадцать месяцев прошлого года Армения экспортировала в Россию овощей и зелени почти на 74 миллиона долларов. В пересчете на целый год показатель составляет около 80,6 миллиона — 99 процентов от всего экспорта попавших под ограничения в РФ армянских овощей.

В частности, Армения за 11 месяцев поставила в Россию томатов на 32,8 миллиона долларов, перцев на 37,1 миллиона, а также зелени, огурцов и спаржи на 2,5 миллиона, 1,5 миллиона и 16,7 тысячи долларов соответственно. Кроме России армянские овощи в небольших количествах покупали Латвия (517 тысяч долларов), Грузия (185 тысяч) и Белоруссия (85 тысяч).

Ранее Евросоюз задумался об увеличении поддержки Армении в связи с «экономическим давлением России». «Мы изучаем пути увеличения поддержки Армении со стороны ЕС в краткосрочной перспективе», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.