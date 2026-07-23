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13:19, 23 июля 2026Силовые структуры

Решивший уничтожить российский храм террорист-иностранец попал на видео

ФСБ: Готовящий поджог храма в Барнауле террорист-иностранец получил 15 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Решивший уничтожить храм в Барнауле террорист-иностранец попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

На видео показано, как вооруженные правоохранители производят задержание мужчины. Его кладут на землю и надевают наручники.

По данным правоохранителей, фигурант 1984 года рождения. Действовал по заданию международной террористической организации.

2-й Восточный окружной военный суд признал его виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, в первые четыре года — в тюрьме.

Ранее сообщалось, что мужчина с пистолетом ворвался в храм в Екатеринбурге и напугал прихожан.

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