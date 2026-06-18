Вооруженный мужчина ворвался в российский храм

«КП»: Мужчина с пистолетом ворвался в храм Иннокентия Московского в Екатеринбурге

Мужчина с пистолетом ворвался в храм в Екатеринбурге и напугал прихожан. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Все произошло в храме Иннокентия Московского. Вооруженный злоумышленник ворвался внутрь, но на пути встретил опытного завхоза и сбежал. Сотрудники храма обратились в полицию. Известно, что мужчину уже задержали, против него возбудили дело о хулиганстве. Мотивы, которые толкнули его на преступление, выясняются.

Ранее в Кузбассе мужчина похитил 160 золотых цепочек из магазина, вооружившись топором и пистолетом.