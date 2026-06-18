Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 18 июня 2026Силовые структуры

Вооруженный мужчина ворвался в российский храм

«КП»: Мужчина с пистолетом ворвался в храм Иннокентия Московского в Екатеринбурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Мужчина с пистолетом ворвался в храм в Екатеринбурге и напугал прихожан. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Все произошло в храме Иннокентия Московского. Вооруженный злоумышленник ворвался внутрь, но на пути встретил опытного завхоза и сбежал. Сотрудники храма обратились в полицию. Известно, что мужчину уже задержали, против него возбудили дело о хулиганстве. Мотивы, которые толкнули его на преступление, выясняются.

Ранее в Кузбассе мужчина похитил 160 золотых цепочек из магазина, вооружившись топором и пистолетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва подверглась крупнейшей за два года атаке ВСУ, сбиты почти 200 БПЛА. Военкоры отметили важную особенность налета

    Европейцам посоветовали не ждать дешевого топлива

    Китай ответил на обвинения Рютте

    Кремль анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Названы разные причины двух типов бессонницы

    Беременная шестым ребенком Водянова показала фото с отдыха в Турции

    Российскую судью заподозрили в вынесении постановления за скидку на квартиру

    В России отреагировали на желание США заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов

    Очереди из пассажиров отмененных рейсов в Шереметьево попали на видео

    Вооруженный мужчина ворвался в российский храм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok