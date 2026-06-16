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Силовые структуры
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13:36, 16 июня 2026Силовые структуры

Россиянин с топором и пистолетом похитил около 160 золотых цепочек

В Кузбассе осудят мужчину, похитившего 160 золотых цепочек из магазина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Кузбассе осудят мужчину, похитившего 160 золотых цепочек из магазина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям 162 («Разбой»), 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 326 («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства») УК РФ.

По данным ведомства, в июле 2025 года мужчина ворвался в ювелирный магазин и, угрожая продавцу пистолетом, разбил топором витрину. Он похитил около 160 золотых цепочек на сумму более 8,5 миллиона рублей, после чего скрылся.

Сотрудники полиции оперативно установили личность налетчика и выяснили, что он направился на машине в сторону Новосибирска. Экипажи ДПС через некоторое время остановили иномарку. При обыске в автомобиле была обнаружена пластиковая канистра с похищенными ювелирными изделиями. Также был изъят спрятанный в лесу после разбоя газовый пистолет и выброшенный в водоем топор.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в деле о нападении на одну из крупнейших букмекерских контор России поставили точку.

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