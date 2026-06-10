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Силовые структуры
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15:51, 10 июня 2026Силовые структуры

В деле о нападении на одну из крупнейших букмекерских контор России поставили точку

В Москве суд приговорил мужчину к 8,5 года за нападение на офис «Фонбет»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима местного жителя, который напал на офис крупнейшей букмекерской компании России «Фонбет». Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов столицы.

Мужчину признали виновным по статье 162 УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2025 года осужденный пришел в офис букмекера, написал записку с угрозой взорвать гранату и потребовал деньги у сотрудников. Через какой-то момент он вырвал из рук кассира косметичку с более чем миллионом рублей, которые принадлежали «Фонбету», и скрылся.

14 апреля проигравший большую сумму денег в букмекерской конторе во Владикавказе мужчина вооружился ружьем и ножом и напал на контору, чтобы вернуть деньги. Он приставил нож к горлу потерпевшей, но та успела вызвать росгвардейцев.

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