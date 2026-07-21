Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:19, 21 июля 2026Спорт

ФИФА отменила полученную аргентинцем в финале чемпионата мира красную карточку

ФИФА отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, показанную полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального матча чемпионата мира 2026 года против команды Испании. Об этом сообщает британская вещательная корпорация «Би-би-си».

Изначально в протоколе матча фигурировала удаление полузащитника сборной Аргентины, однако позднее карточка была исключена. Представители ФИФА подтвердили «Би‑би‑си», что к Паредесу дисциплинарных санкций не применялось.

Паредес начал потасовку с испанскими игроками после того, как завершился матч финала. Сперва полузащитник схватил за горло защитника испанской сборной Эрика Гарсию, а после этого толкнул полузащитника Гави. Конфликт прекратили другие аргентинские футболисты, успокоив Паредеса.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. В основное время ни одна из команд не сумела поразить ворота соперника, единственным голом отметился испанец Ферран Торрес на 106-й минуте встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК
    Психиатр Скрябин объяснил, почему еда из чужой тарелки вкуснее
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok