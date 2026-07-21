ФИФА отменила полученную аргентинцем в финале чемпионата мира красную карточку

ФИФА отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, показанную полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального матча чемпионата мира 2026 года против команды Испании. Об этом сообщает британская вещательная корпорация «Би-би-си».

Изначально в протоколе матча фигурировала удаление полузащитника сборной Аргентины, однако позднее карточка была исключена. Представители ФИФА подтвердили «Би‑би‑си», что к Паредесу дисциплинарных санкций не применялось.

Паредес начал потасовку с испанскими игроками после того, как завершился матч финала. Сперва полузащитник схватил за горло защитника испанской сборной Эрика Гарсию, а после этого толкнул полузащитника Гави. Конфликт прекратили другие аргентинские футболисты, успокоив Паредеса.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. В основное время ни одна из команд не сумела поразить ворота соперника, единственным голом отметился испанец Ферран Торрес на 106-й минуте встречи.