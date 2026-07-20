Аргентинский футболист устроил потасовку после матча против Испании

Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес начал потасовку с испанскими игроками после того, как завершился матч финала чемпионата мира по футболу — 2026. Об этом сообщает ТАСС.
Сперва полузащитник схватил за горло защитника испанской сборной Эрика Гарсию, а после этого толкнул полузащитника Гави. Конфликт прекратили другие аргентинские футболисты, успокоив Паредеса.
Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. В основное время ни одна из команд не сумела поразить ворота соперника, единственным голом отметился испанец Ферран Торрес на 106-й минуте встречи.