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02:05, 20 июля 2026Спорт

Аргентинский футболист устроил потасовку после матча против Испании

Паредес начал потасовку после матча финала ЧМ-2026 против Испании
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: James Lang / Reuters

Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес начал потасовку с испанскими игроками после того, как завершился матч финала чемпионата мира по футболу — 2026. Об этом сообщает ТАСС.

Сперва полузащитник схватил за горло защитника испанской сборной Эрика Гарсию, а после этого толкнул полузащитника Гави. Конфликт прекратили другие аргентинские футболисты, успокоив Паредеса.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. В основное время ни одна из команд не сумела поразить ворота соперника, единственным голом отметился испанец Ферран Торрес на 106-й минуте встречи.

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