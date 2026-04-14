14:17, 14 апреля 2026

Появились подробности нападения на букмекерскую контору во Владикавказе

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе проиграл на ставках 239 тыс.
Варвара Митина (редактор)

Кадр: SHOT

Нападение на букмекерскую контору во Владикавказе устроил мужчина, который проиграл на ставках 239 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, мужчина недавно перенес несколько операций на селезенке. Он попросил у родственников деньги якобы на лечение, но вместо этого проиграл их на ставках. Известно, что мужчина практически не выходил из конторы несколько дней.

Все произошло утром 14 апреля. Проигравший большую сумму денег в букмекерской конторе во Владикавказе мужчина вооружился ружьем и ножом, напал на заведение, чтобы вернуть деньги. Он приставил нож к горлу потерпевшей, но та успела вызвать росгвардейцев. Захват попал на видео.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
