Появились подробности нападения на букмекерскую контору во Владикавказе

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе проиграл на ставках 239 тыс.

Нападение на букмекерскую контору во Владикавказе устроил мужчина, который проиграл на ставках 239 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, мужчина недавно перенес несколько операций на селезенке. Он попросил у родственников деньги якобы на лечение, но вместо этого проиграл их на ставках. Известно, что мужчина практически не выходил из конторы несколько дней.

Все произошло утром 14 апреля. Проигравший большую сумму денег в букмекерской конторе во Владикавказе мужчина вооружился ружьем и ножом, напал на заведение, чтобы вернуть деньги. Он приставил нож к горлу потерпевшей, но та успела вызвать росгвардейцев. Захват попал на видео.