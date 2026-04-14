Захват вооруженного ружьем и ножом мужчины во Владикавказе попал на видео

Появилось видео захвата напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе

Захват напавшего на букмекерскую контору с ружьем и ножом мужчины во Владикавказе попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы Baza в Telegram-канале.

На видео показано, как мужчина удерживает в заложниках девушку. Росгвардейцы вступили с ним в переговоры. Они уговаривают его сдаться. В какой-то момент к ним на помощь приходят местные жители — они отвлекают злоумышленника. В итоге один из правоохранителей стреляет по ногам фигуранта. В этот момент пострадавшую выдергивают из рук мужчины, а самого скручивают.

Ранее сообщалось, что потерпевшая — 25-летняя кассирша букмекерской конторы.

Все произошло утром 14 апреля. Проигравший большую сумму денег в букмекерской конторе во Владикавказе мужчина вооружился ружьем и ножом, напал на заведение, чтобы вернуть деньги. Он приставил нож к горлу потерпевшей, но та успела вызвать росгвардейцев.