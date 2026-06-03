Представитель экс-игрока сборной России рассказала подробности ДТП с участием футболиста

Болотова: Скорая разворачивалась через две сплошные и врезалась в Кудряшова

Елена Болотова, представитель бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова, рассказала «Матч ТВ» подробности ДТП с участием ее клиента и машины скорой помощи.

По версии Болотовой, автомобиль с медиками разворачивался через две сплошные и врезался в Кудряшова, который ехал на большой скорости на мотоцикле. «Федор пока в больнице, его осматривают. Единственная проблема у него с рукой. Также он проходит дополнительное медицинское обследование», — заявила представитель экс-игрока.

Ранее «Mash на спорте» заявил, что Кудряшов сам врезался на мотоцикле в машину скорой помощи. Уточнялось, что причиной ДТП стало превышение скорости бывшим футболистом.

Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год защитник играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».