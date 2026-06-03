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19:55, 3 июня 2026Спорт

Стало известно о врезавшемся на мотоцикле в машину скорой помощи экс-игроке сборной России

«Mash на спорте»: Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой помощи и травмировал руку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом стало известно «Mash на спорте».

По данным источника, в результате столкновения спортсмен травмировал руку. Кудряшова госпитализировали с места ДТП в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение бывшим футболистом скорости. Кудряшов находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год защитник играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».

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