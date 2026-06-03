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20:08, 3 июня 2026Ценности

Наряд и поза принца Гарри на матче по поло смутили пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Karl Larsen / Backgrid USA / Legion-Media

Наряд и поза принца Гарри на публике смутили пользователей сети. Материал приводит Daily Mail.

41-летний герцог Сассекский посетил матч по поло в Монтесито, США, чтобы посмотреть, как играет сын его близкого друга Начо Фигераса — Артемио Фигерас. На размещенных кадрах он предстал, сидя на газоне с согнутыми ногами. При этом сын леди Дианы надел бейсболку, футболку и шорты и отказался от обуви.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Для мужчины это странная поза», «Настоящие мужчины так не сидят», «Это очень странная фотография. Он сидит на земле рядом с пустым стулом», «Опять босиком. Выглядит так нелепо!», «Ему пора повзрослеть и перестать так небрежно одеваться. Он уже не подросток и не двадцатилетний», «Где его ботинки?» — заявили юзеры.

В мае жена принца Гарри американская актриса Меган Маркл разозлила зрителей нарядом за миллионы рублей.

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