Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл разозлила зрителей нарядом за миллионы рублей. Материал и комментарии публикует Page Six.

Герцогиня Сассекская снялась в рекламе собственного бренда As Ever в белой футболке Anine Bing и серых брюках The Row, сидя на диване с чашкой чая.

Ее образ дополняли роскошные украшения — золотой браслет Cartier Love и кольцо. Завершили внешний вид ожерелье Logan Hollowell с бриллиантами стоимостью 63 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей) и серьги Birks за 6,9 тысячи долларов (505 тысяч рублей).

Пользователей сети смутила стоимость роскошных изделий и внешний вид Маркл в них. «Представьте, что вы тратите 63 тысячи долларов на ожерелье, когда ваши доходы практически равны нулю и вы живете не по средствам! То же самое касается брюк за почти 1400 долларов и всей остальной ерунды», «Мне жаль дизайнеров этой одежды. Я бы не хотела, чтобы мой бренд ассоциировался с чем-либо, хоть как-то связанным с этой женщиной», «Как ей удается так неестественно выглядеть, просто бездельничая?», «Цена такого ожерелья эквивалентна бриллиантам довольно низкого качества», — раскритиковали Маркл пользователи.

В апреле Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей. Жена принца Гарри прибыла в приют для бездомных McAuley Community Services for Women в Мельбурне, Австралия.