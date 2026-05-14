Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:42, 14 мая 2026Ценности

Меган Маркл разозлила зрителей нарядом за миллионы рублей

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @aseverofficial

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл разозлила зрителей нарядом за миллионы рублей. Материал и комментарии публикует Page Six.

Герцогиня Сассекская снялась в рекламе собственного бренда As Ever в белой футболке Anine Bing и серых брюках The Row, сидя на диване с чашкой чая.

Ее образ дополняли роскошные украшения — золотой браслет Cartier Love и кольцо. Завершили внешний вид ожерелье Logan Hollowell с бриллиантами стоимостью 63 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей) и серьги Birks за 6,9 тысячи долларов (505 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Положение обязывает Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Положение обязываетКак беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
5 марта 2019
Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Жизнь кувыркомПринцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
27 декабря 2018

Пользователей сети смутила стоимость роскошных изделий и внешний вид Маркл в них. «Представьте, что вы тратите 63 тысячи долларов на ожерелье, когда ваши доходы практически равны нулю и вы живете не по средствам! То же самое касается брюк за почти 1400 долларов и всей остальной ерунды», «Мне жаль дизайнеров этой одежды. Я бы не хотела, чтобы мой бренд ассоциировался с чем-либо, хоть как-то связанным с этой женщиной», «Как ей удается так неестественно выглядеть, просто бездельничая?», «Цена такого ожерелья эквивалентна бриллиантам довольно низкого качества», — раскритиковали Маркл пользователи.

В апреле Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей. Жена принца Гарри прибыла в приют для бездомных McAuley Community Services for Women в Мельбурне, Австралия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

    В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

    Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

    Зеленскому предрекли участь Ермака

    Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

    На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok