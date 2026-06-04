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00:29, 4 июня 2026Бывший СССР

Штурм Рай-Александровки бойцами ВС России сняли на видео

Опубликованы кадры штурма Рай-Александровки российскими подразделениями
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В сети появилось видео, запечатлевшее действия российских штурмовых групп в населенном пункте Рай-Александровка (Донецкая Народная Республика). Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По имеющейся информации, 1 июня подразделения Вооруженных сил (ВС) России вошли в этот населенный пункт, продвигаясь в направлении Славянска.

На кадрах видно, что российские бойцы уже действуют в центральных районах Рай-Александровки. Штурмовые группы проводят зачистку позиций противника в жилой застройке. Наступление на этом участке продолжается.

В ночь на 4 июня на славянском направлении российские пехотные подразделения преодолели канал Северский Донец — Донбасс и приступили к штурму позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Малиновка и Тихоновка.

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