Штурм Рай-Александровки бойцами ВС России сняли на видео

Опубликованы кадры штурма Рай-Александровки российскими подразделениями

В сети появилось видео, запечатлевшее действия российских штурмовых групп в населенном пункте Рай-Александровка (Донецкая Народная Республика). Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По имеющейся информации, 1 июня подразделения Вооруженных сил (ВС) России вошли в этот населенный пункт, продвигаясь в направлении Славянска.

На кадрах видно, что российские бойцы уже действуют в центральных районах Рай-Александровки. Штурмовые группы проводят зачистку позиций противника в жилой застройке. Наступление на этом участке продолжается.

В ночь на 4 июня на славянском направлении российские пехотные подразделения преодолели канал Северский Донец — Донбасс и приступили к штурму позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Малиновка и Тихоновка.