РИА Новости: Госдеп США и ЕС поддерживают украинских ЛГБТ-боевиков и оплачивают им массаж

Американские и европейские структуры оказывают финансовую поддержку украинской общественной организации «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт НПО.

В числе партнеров организация указывает Госдепартамент США. Также среди спонсоров значится канадский фонд CFLI, действующий в рамках грантовой программы правительства Канады.

Кроме того, отдельные направления деятельности, как следует из данных программы ЕС «Восточное соседство», финансируются из европейских источников. На эти средства для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), относящих себя к ЛГБТ, организованы бесплатные услуги: массаж, доступ к квартире и специальному «хабу» в Киеве. В этом пространстве предлагается «безопасная инклюзивная среда», где можно получить психологическую и юридическую поддержку по принципу «равный — равному».

В марте Госдепартамент США объявил о поиске специалиста, на которого возложат ответственность по координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для ВСУ.