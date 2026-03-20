Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 20 марта 2026Мир

Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

Госдеп США начал искать куратора по закупкам дронов для ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Госдепартамент США объявил о поиске специалиста, на которого возложат ответственность по координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию узнали журналисты РИА Новости при изучении правительственных документов.

В материалах указывается, что официально должность подразумевает место «советника по перспективным технологиям». Вместе с этим работник будет выполнять функцию уполномоченного представителя по контрактам при американском посольстве в Киеве.

Будущему сотруднику предлагается зарплата до 150 тысяч долларов в год, то есть более одного миллиона рублей в месяц.

По данным издания, должность связана с технологически сложными закупками беспилотников и систем противодействия им для «украинской полиции, погранслужбы и нацгвардии». В вакансии отмечается, что работник будет курировать многомиллионные контракты, формировать техтребования к беспилотникам и специализированному оборудованию, осуществлять контроль за поставками. В его обязанности также входит прием работы подрядчиков и санкционирование выплат.

Соискателей ищут среди граждан США с опытом управления крупными федеральными контрактами и возможностью получения допуска к секретной информации. Контракт с таким человеком заключается на год с возможностью продления до пяти лет.

Ранее американский Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok