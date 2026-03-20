Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

РИА Новости: Госдеп США начал искать куратора по закупкам дронов для ВСУ

Госдепартамент США объявил о поиске специалиста, на которого возложат ответственность по координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию узнали журналисты РИА Новости при изучении правительственных документов.

В материалах указывается, что официально должность подразумевает место «советника по перспективным технологиям». Вместе с этим работник будет выполнять функцию уполномоченного представителя по контрактам при американском посольстве в Киеве.

Будущему сотруднику предлагается зарплата до 150 тысяч долларов в год, то есть более одного миллиона рублей в месяц.

По данным издания, должность связана с технологически сложными закупками беспилотников и систем противодействия им для «украинской полиции, погранслужбы и нацгвардии». В вакансии отмечается, что работник будет курировать многомиллионные контракты, формировать техтребования к беспилотникам и специализированному оборудованию, осуществлять контроль за поставками. В его обязанности также входит прием работы подрядчиков и санкционирование выплат.

Соискателей ищут среди граждан США с опытом управления крупными федеральными контрактами и возможностью получения допуска к секретной информации. Контракт с таким человеком заключается на год с возможностью продления до пяти лет.

Ранее американский Госдеп одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования.