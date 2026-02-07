Реклама

Госдеп одобрил продажу Киеву запчастей для военного оборудования

Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Госдеп Соединенных Штатов одобрил сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Как считает американская сторона, это окажет прямое влияние на эффективность украинской армии на поле боя «за счет увеличения коэффициента боеготовности, улучшения логистики». При этом Пентагон добавляет, что на военный баланс в регионе сделка не повлияет. Отправленные Киеву запчасти нужны для транспорта и оружейных систем, а также сопутствующих элементов логистики и программ поддержки.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада подписать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в приложении к гарантиям от США прописана поставка оружия для Вооруженных сил Украины, численность которых составит 800 тысяч человек. Он подчеркнул, что европейские страны могут помочь с финансированием.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп высказал мнение, что добиться мира можно, только обладая силой. По его словам, Штаты обладают достаточной мощью для обеспечения мира, но не уточнил, к какой конкретной ситуации или конфликту относится его тезис.

