Госдеп одобрил продажу Киеву запчастей для военного оборудования

Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования

Госдеп Соединенных Штатов одобрил сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Как считает американская сторона, это окажет прямое влияние на эффективность украинской армии на поле боя «за счет увеличения коэффициента боеготовности, улучшения логистики». При этом Пентагон добавляет, что на военный баланс в регионе сделка не повлияет. Отправленные Киеву запчасти нужны для транспорта и оружейных систем, а также сопутствующих элементов логистики и программ поддержки.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Запада подписать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в приложении к гарантиям от США прописана поставка оружия для Вооруженных сил Украины, численность которых составит 800 тысяч человек. Он подчеркнул, что европейские страны могут помочь с финансированием.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп высказал мнение, что добиться мира можно, только обладая силой. По его словам, Штаты обладают достаточной мощью для обеспечения мира, но не уточнил, к какой конкретной ситуации или конфликту относится его тезис.