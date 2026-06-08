Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:49, 8 июня 2026Спорт

Депутат Госдумы резко высказался о нравственных качествах Плющенко

Депутат Милонов назвал смену спортивного гражданства сыном Плющенко релокантской позицией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о нравственных качествах семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Советский спорт».

Милонов раскритиковал семью Плющенко за то, что сын Евгения Александр сменил российское спортивное гражданство на азербайджанское. «Нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу», — заявил депутат.

Также Милонов высказался в адрес Яны Рудковской, матери Александра. «Рудковская — порождение космополитической тусовки попсы, где люди не понимают, что такое верность родине, честь и отвага. Для нее сын — гражданин мира. Это релокантская позиция. Рудковская — плохой пример для своего ребенка», — сказал Милонов.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на смертельный удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму

    Минсельхоз назвал серьезную проблему российских аграриев

    В Подмосковье загорелось здание бывшего спортзала

    Появились подробности об оказавшемся в центре скандала с чиновниками Герое России

    Найден способ остановить развитие диабета первого типа

    Названы лучшие места для российских туристов в Сербии

    Российский фондовый рынок продолжил снижение

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

    Депутат Госдумы резко высказался о нравственных качествах Плющенко

    Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok