Депутат Госдумы резко высказался о нравственных качествах Плющенко

Депутат Милонов назвал смену спортивного гражданства сыном Плющенко релокантской позицией

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о нравственных качествах семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Советский спорт».

Милонов раскритиковал семью Плющенко за то, что сын Евгения Александр сменил российское спортивное гражданство на азербайджанское. «Нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу», — заявил депутат.

Также Милонов высказался в адрес Яны Рудковской, матери Александра. «Рудковская — порождение космополитической тусовки попсы, где люди не понимают, что такое верность родине, честь и отвага. Для нее сын — гражданин мира. Это релокантская позиция. Рудковская — плохой пример для своего ребенка», — сказал Милонов.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.