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13:34, 8 июня 2026Россия

Кремль ответил на смертельный удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму

Песков: Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет мирное урегулирование конфликта
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму, жертвой которой стал человек, осложняет попытки движения к мирному урегулированию конфликта. Так на смертельный удар украинских военных ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал удар по поезду, который следовал из Москвы в Симферополь, преступлением Киева. По его словам, Украина такими действиями делает все, чтобы затормозить процесс поиска мирного соглашения.

Украинский дрон атаковал пассажирский поезд «Москва — Симферополь» 8 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что удар пришелся по тепловозу, в результате чего жертвой стал помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.

Комментируя атаку на поезд, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал удар ВСУ террористическим и заявил, что Украина получит за это удар возмездия, который будет ориентирован на уничтожение логистических цепочек страны.

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