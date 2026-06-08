Кремль ответил на смертельный удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму

Песков: Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет мирное урегулирование конфликта

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский поезд в Крыму, жертвой которой стал человек, осложняет попытки движения к мирному урегулированию конфликта. Так на смертельный удар украинских военных ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал удар по поезду, который следовал из Москвы в Симферополь, преступлением Киева. По его словам, Украина такими действиями делает все, чтобы затормозить процесс поиска мирного соглашения.

Украинский дрон атаковал пассажирский поезд «Москва — Симферополь» 8 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что удар пришелся по тепловозу, в результате чего жертвой стал помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.

Комментируя атаку на поезд, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал удар ВСУ террористическим и заявил, что Украина получит за это удар возмездия, который будет ориентирован на уничтожение логистических цепочек страны.