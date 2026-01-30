Зеленский потребовал от Запада принять одно решение до завершения конфликта

Зеленский: Гарантии безопасности надо подписывать до завершения конфликта

Гарантии безопасности для Украины надо подписать до завершения конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает телеканал «Новости.live».

По его словам, в приложении к гарантиям безопасности от США прописана поставка соответствующего оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых составит 800 тысяч человек. Он подчеркнул, что европейские страны могут помочь с финансированием.

Зеленский также назвал декларацию «коалиции желающих» смелым шагом, однако добавил, что этого недостаточно, поскольку «парламенты стран-партнеров пока не поддержали и не проголосовали за эту декларацию».

Ранее украинский лидер заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве невозможна. Глава Украины отметил, что это то же самое, что встречаться в Киеве.