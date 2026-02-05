Реклама

Трамп заявил о необходимости силы для установления мира

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Добиться мира можно, только обладая силой. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп перед участниками Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Вы можете добиться мира, как я считаю, только посредством силы. Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что США обладают достаточной мощью для обеспечения мира, но не уточнил, к какой конкретной ситуации или конфликту относится его тезис.

Ранее Трамп заявил, что стороны переговоров в Абу-Даби почти добились урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют и слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который отметил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США оказались «подробными и продуктивными». В то же время он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще значительный объем работы.

